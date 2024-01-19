"Азеригаз": В одном из бакинских сел выявлено 20 фактов незаконного подключения к газопроводу

В одном из пригородных сел Баку выявлено 20 фактов незаконного подключения к газопроводу.

В одном из пригородных сел Баку выявлено 20 фактов незаконного подключения к газопроводу.

Как сообщает Report, об этом в ходе акции "Открытые двери" для представителей медиа и НПО заявил начальник отдела по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльданиз Велиев.

По его словам, жители села постоянно обращались в "Азеригаз" с жалобой по поводу низкого давления газа.

Представитель ведомства посоветовал абонентам не подключаться к газопроводу самовольно, в противном случае "Азеригаз" будет вынужден обратиться в правоохранительные органы и недобросовестным абонентам придется возместить причиненный ПО ущерб.