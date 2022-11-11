"Азеригаз": В настоящее время в Баку нет проблем с газоснабжением

В настоящее время в городе Баку нет никаких проблем с газоснабжением.

В настоящее время в городе Баку нет никаких проблем с газоснабжением.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Бакинского регионального управления по эксплуатации газа Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рауф Ахмедов во время акции "Открытые двери".

По его словам, нет таких мест, которые "Азеригаз" не мог бы обеспечить газом.

Начальник управления отметил, что "Азеригаз" с мая начал подготовку к осенне-зимнему сезону.

В первую неделю ноября после похолодания в ПО поступило 1 744 жалобы на низкое давление газа и были приняты неотложные меры. В октябре прошлого года в "Азеригаз" поступили 19 194 жалобы на низкое давление газа, что в пять раз меньше в годовом сравнении.