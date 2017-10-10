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    "Азеригаз" в этом году обслужил 104,2 тыс. абонентов через центры ASAN

    ПО Азеригаз продолжит деятельность в этом направлении© Report

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ ПО "Азеригаз" в январе-сентябре на основе обращений потребителей обеспечило оказание услуг абонентам, оснащенным смарт-счетчиками, получение ими информации от соответствующих структур ПО, а также оказание услуг на основе этих данных.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", за 9 месяцев года в центры ASAN Kommunal №1 и 2, Службы ASAN №1, 2, 3, 4 и 5 и ASAN Sayyar г. Баку, а также Службы ASAN Бардинского, Сабирабадского, Масаллинского, Габалинского районов и Гянджи поступило порядка 104 187 обращений. Все обращения нашли свое решение.

    ПО "Азеригаз" продолжит деятельность в этом направлении.

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