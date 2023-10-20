”Азеригаз": В этом году более 63% абонентов не превысили годовой лимит потребления газа

В январе-сентябре текущего года 1 млн 597 тыс. 731 абонент из категории населения, то есть 63,4% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит использования природного газа (по тарифу 12 гяпиков за кубометр).

В январе-сентябре текущего года 1 млн 597 тыс. 731 абонент из категории населения, то есть 63,4% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит использования природного газа (по тарифу 12 гяпиков за кубометр).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Велиев.

По его словам, за прошедшие 9 месяцев 811 тыс. 467 абонентов, то есть 32,2% от их общего числа, превысили лимит и пользовались газом по тарифу 20 гяпиков, а 110 тыс. 884 абонента (4,4% абонентов) - по тарифу 25 гяпиков.