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”Азеригаз": В этом году более 63% абонентов не превысили годовой лимит потребления газа

”Азеригаз": В этом году более 63% абонентов не превысили годовой лимит потребления газа В январе-сентябре текущего года 1 млн 597 тыс. 731 абонент из категории населения, то есть 63,4% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит использования природного газа (по тарифу 12 гяпиков за кубометр).
Энергетика
20 октября 2023 г. 14:07
”Азеригаз: В этом году более 63% абонентов не превысили годовой лимит потребления газа

В январе-сентябре текущего года 1 млн 597 тыс. 731 абонент из категории населения, то есть 63,4% от общего числа абонентов, не превысили годовой лимит использования природного газа (по тарифу 12 гяпиков за кубометр).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Велиев.

По его словам, за прошедшие 9 месяцев 811 тыс. 467 абонентов, то есть 32,2% от их общего числа, превысили лимит и пользовались газом по тарифу 20 гяпиков, а 110 тыс. 884 абонента (4,4% абонентов) - по тарифу 25 гяпиков.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bu il abonentlərin 63 %-dən çoxu aşağı qaz istifadəsi limitini keçməyib”

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