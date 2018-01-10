"Азеригаз" увеличил поставки газа потребителям на 385 тыс. кубометров

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" в связи с наступлением холодов сегодня увеличило объем подаваемого абонентам природного газа на 385 тыс. кубометров по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

По его словам, сегодня объем поставок газа составил 26,918 млн кубометров.

"Спрос на природный газ растет по мере понижения температуры воздуха. Сегодня объем поставок газа на 385 тыс. кубометров больше, чем днем ранее. По мере увеличения спроса объемы поставок газа также будут с каждым днем расти", - сказал он..