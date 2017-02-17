"Азеригаз" увеличил поставки газа потребителям из-за ухудшения погодных условий

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ПО "Азеригаз" отложил запланированные ремонтные работы в некоторых районах столицы из-за мороза и снегопада. Об этом заявил Report глава пресс-службы ПО Ибрагим Кербалаев.

По его словам, текущий спрос на газ из-за холодной погоды увеличился: "Ремонтные работы в Абшеронском, Бинагадинском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Хазарском, Сабунчинском и Хатаинском районах отложены ввиду погодных условий. Сегодня потребность абонентов в природном газе выросла на 1,446 млн кубометров".

Руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил, что вчера не наблюдалось проблем с подачей электроэнергии: "Несмотря на холодную погоду и загруженность сетей, проблем с электроснабжением абонентов нет".