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    "Азеригаз" увеличил поставки газа потребителям из-за ухудшения погодных условий

    Проблем с электроснабжением абонентов также нет

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ПО "Азеригаз" отложил запланированные ремонтные работы в некоторых районах столицы из-за мороза и снегопада. Об этом заявил Report глава пресс-службы ПО Ибрагим Кербалаев.

    По его словам, текущий спрос на газ из-за холодной погоды увеличился: "Ремонтные работы в Абшеронском, Бинагадинском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Хазарском, Сабунчинском и Хатаинском районах отложены ввиду погодных условий. Сегодня потребность абонентов в природном газе выросла на 1,446 млн кубометров".

    Руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил, что вчера не наблюдалось проблем с подачей электроэнергии: "Несмотря на холодную погоду и загруженность сетей, проблем с электроснабжением абонентов нет".

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