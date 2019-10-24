"Азеригаз": Уровень газификации в Азербайджане достиг 96% - ИНТЕРВЬЮ

Приближается зимний сезон, и спрос населения на природный газ растет. Какие работы осуществляются для обеспечения бесперебойного газоснабжения населения? Начальник управления по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Джейхун Сафаров ответил на вопросы Report по подготовке к осенне-зимнему сезону и газификации в стране в целом.

- Какие работы проводит ПО "Азеригаз" в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону?

- ПО "Азеригаз" успешно продолжает работы по газификации населенных пунктов в регионах, улучшению газоснабжения потребителей, реконструкции газопроводов и оборудования. В соответствии с программой по обеспечению газоснабжения потребителей в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов в первую очередь, реконструированы непригодные к эксплуатации газопроводы в ряде сел и поселков, Баку и его окрестностях. За 9 месяцев 2019 года по стране капитально отремонтировано более 487 км газопроводов, в целях газификации жилых районов проложено более 1 376 км газопроводов различного диаметра.

- Каков ежесуточный внутренний спрос на природный газ в Азербайджане?

- Спрос на природный газ потребителей ПО "Азеригаз" оценивается в осенне-зимнем сезоне в 35-38 млн кубометров, в весенне-летнем - в 7-8 млн кубометров в сутки.

- Каков текущий уровень газификации в стране?

- Уровень газификации в Азербайджане достиг 96%. Для сравнения, к концу 2009 года этот показатель был равен 62,2%. Газификация у нас чисто социальный проект, из госбюджета выделяются средства на реализацию соответствующих программ. То есть в отличие от других стран, газификация в Азербайджане не имеет инвестиционного характера, а является частью социальной политики государства.

- Какие работы по газификации запланированы до конца года? Сколько сел и поселков газифицируются на данный момент?

- В 2019 году запланировано газифицировать 61 населенный пункт и 31 новый жилой массив в регионах. Из них 44 уже обеспечены природным газом, пять в настоящее время газифицируются, в остальные пункты вскоре будет обеспечена подача газа. Также в рамках госпрограммы в Баку проводится газификация 22 новых жилых массивов, в которых имеется около 4 тыс. частных домов.

- Сколько абонентов (в категориях населения и не-населения) обеспечено газом в последние годы?

- В ПО "Азеригаз" в январе-сентябре зарегистрировано 65 124 новых абонента. Таким образом, по состоянию на 1 октября общее число газовых абонентов в стране составило 2 млн 246 тыс. 968. Из них 2 млн 215 тыс. 900 абонентов относятся к категории населения и 31 тыс. 068 – не-населения.

- Сколько районов и городов в настоящее время газифицированы на 100%?

- В 15 городах и районах (города Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Сумгайыт и Ширван, Абшеронский, Агдамский, Агстафинский, Балакянский, Бейлаганский, Билясуварский, Физулинский, Гаджигабульский, Газахский и Агсуинский районы) уровень газификации достиг 100%. Но это относительная цифра. По мере роста населения понятие 100%-ной газификации меняется. К примеру, Билясуварский район считается полностью газифицированным, однако в селе Хырмандалы был создан новый жилой массив, в котором газифицировали 286 частных домов в прошлом месяце. Кроме того, полностью обеспечено природным газом освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района.

- Какие меры принимаются для устранения потерь газа в сети? Каков объем текущих потерь?

- Для минимизации потерь газа проводятся масштабные ремонтно-восстановительные работы за счет собственных ресурсов "Азеригаз"а, замена устаревшего оборудования, старых счетчиков и газопроводов. Эти мероприятия носят систематический характер. Полная замена сети, часть которой была создана еще в 1970-х годах, требует значительных ресурсов и времени. Поэтому эти мероприятия осуществляются постепенно в рамках социальной политики государств. К примеру, за последние 10 лет было проложено более 53 тыс. км новых газопроводов, капитально отремонтировано около 11 тыс. км. Наша главная цель – однозначный показатель по потери газа.

- Вопрос задолженности ОАО "Азеристиликтяджхизат" перед ПО "Азеригаз" поднимается каждый год. Этот вопрос представляет интерес для общественности. Какова ситуация в этом году?

- Согласно подписанному 26 июля между структурами протоколу, остаток задолженности ОАО "Азеристиликтяджхизат" перед ПО "Азеригаз" на 1 июля составил 33 млн 525 тыс. 480 манатов. По состоянию на 1 октября дебиторская задолженность за использование газа составила 28 млн 913 тыс. 497 манатов. Долг за 9 месяцев текущего года составляет 21 млн 429 тыс. 129 манатов. На сегодняшний день долговые обязательства выполнены на 19,11%.