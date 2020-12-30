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"Азеригаз": Уровень газификации в Азербайджане составляет 96,2%

"Азеригаз": Уровень газификации в Азербайджане составляет 96,2% Уровень газификации сектора "население" по стране сейчас составляет 96,2%
Энергетика
30 декабря 2020 г. 12:46
Азеригаз: Уровень газификации в Азербайджане составляет 96,2%

Уровень газификации сектора "население" по стране сейчас составляет 96,2%.

Об этом сообщил Report генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

"С каждым годом расширяется и масштаб выполняемой работы. Для сравнения, уровень газификации сектора "население" по стране в 2009 году составил 62,2%. Но сейчас это более 96%. В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов в 2009-2020 годах производственным объединением “Азеригаз” газифицировано 1 668 населенных пунктов в различных регионах страны. С учетом проектов газификации, реализованных в текущем году, к концу 2020 года в стране будет 2 449 газифицированных населенных пунктов”.

По словам генерального директора, в городах Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Сумгайыт, Евлахском, Абшеронском, Агдамском, Балакенском, Билясуварском, Физулинском, Бейлаганском, Ширванском, Агстафинском, Гаджигабульском, Газахском и Кюрдамирском районах уровень газификации составляет 100%: “В Агсуинском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейчайском, Шамахинском, Шамкирском, Уджарском районах уровень газификации колеблется в пределах 97-99%. Это говорит о том, что на территориях остался лишь один населенный пункт, который не газифицирован. Но это относительная цифра. Потому что в любых 100% газифицированных городах и районах ежегодно появляются новые массивы и растет число индивидуальных жилых домов, в таком случае появляются новые территории, нуждающиеся в газификации”.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: Azərbaycanda qazlaşma səviyyəsi 96,2 % təşkil edir

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