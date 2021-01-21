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"Азеригаз": Трудности, связанные с нагрузками на сеть, устраняются

"Азеригаз": Трудности, связанные с нагрузками на сеть, устраняются ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) расследует перебои в газоснабжении в ночные часы на территории страны
Энергетика
21 января 2021 г. 13:15
Азеригаз: Трудности, связанные с нагрузками на сеть, устраняются

ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) расследует перебои в газоснабжении в ночные часы на территории страны.

Заведующий отделом по связям с общественностью ”Азеригаза“ Джейхун Сафаров рассказал Report, что это связано с резким увеличением спроса из-за резких холодов: "Мы можем считать это чрезвычайной ситуацией. Тем не менее, процесс регулируется. В ближайшие часы перебои будут устранены".

По словам Сафарова, перебои наблюдались в основном в сельской местности: “В районных центрах и на стратегических территориях проблемы не возникли. В ближайшие дни газоснабжение будет полностью отрегулировано. Проблемы уже позади, постепенно устраняются и трудности, связанные с перегрузками”.

Он отметил, что в целом отмечалась нагрузка на газовую сеть.

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