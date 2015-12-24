​"Азеригаз": Только у 5% потребителей остались механические газовые счетчики

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшний день по городу Баку в пользовании потребителей осталось только 40 тыс. механических газовых счетчиков, которые также будут заменены на смарт-счетчики.

Как сообщил Report начальник отдела баланса и продаж Бакинского регионального департамента по продажам Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эмин Шахкеримов, сейчас ведутся работы в этом направлении.

"Среди 840 тыс. абонентов по городу Баку всего лишь 40 тыс. абонентов не обеспечены смарт-счетчиками. Сейчас ведутся работы по их замене. Проблема в том, что во многих домах счетчики находятся внутри квартир, и чтобы перенести их в блок надо провести специальные работы. Это отнимает определенное время", - сказал начальник отдела.