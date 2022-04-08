"Азеригаз" создаст реестр по инспекции и техобслуживанию

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О газоснабжении".

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О газоснабжении".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, ПО "Азеригаз" создаст реестр по данным инспекции и технического обслуживания. Данные, включенные в реестр, должны быть доступными для органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, и потребителей. Порядок ведения реестра и пользования им определяется органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.