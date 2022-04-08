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"Азеригаз" создаст реестр по инспекции и техобслуживанию

"Азеригаз" создаст реестр по инспекции и техобслуживанию Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О газоснабжении".
Энергетика
8 апреля 2022 г. 15:40
Азеригаз создаст реестр по инспекции и техобслуживанию

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О газоснабжении".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, ПО "Азеригаз" создаст реестр по данным инспекции и технического обслуживания. Данные, включенные в реестр, должны быть доступными для органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, и потребителей. Порядок ведения реестра и пользования им определяется органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

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