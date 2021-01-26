"Азеригаз": Создана комиссия по программе газификации освобожденных земель

“Первоначально планируется проложить магистральную линию вдоль реки Араз, и оттуда будет осуществляться распределение в верхние районы, в сторону Нагорного Карабаха"

"У государства есть общая программа газификации освобожденных территорий. И мы будем участвовать в этой программе".

Как сказал Report генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев, проектные работы уже начаты.

По его словам, "Азеригаз" занимается созданием внутренней газовой сети, распределительной системы, должен быть проложен магистральный газопровод, однако точное время начала работ пока неизвестно.

“Первоначально планируется проложить магистральную линию вдоль реки Араз, и оттуда будет осуществляться распределение в верхние районы, в сторону Нагорного Карабаха. В настоящее время существующие трубопроводы инвентаризированы, в связи с этим созданы специальные комиссии, в которые вошли 6 наших сотрудников.

Однако вначале должна быть построена магистральная линия, определен спрос, на какой территории будут промышленные зоны, где будет больше населения, не зная этого, я не могу ничего точно сказать о начале проекта”, - сказал гендиректор.