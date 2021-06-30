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"Азеригаз": Со следующей недели начнется считывание показаний смарт-счетчиков

"Азеригаз": Со следующей недели начнется считывание показаний смарт-счетчиков Генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев прокомментировал сегодняшнее решение Тарифного совета о ценах на природный газ.
Энергетика
30 июня 2021 г. 18:44
Азеригаз: Со следующей недели начнется считывание показаний смарт-счетчиков

Генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев прокомментировал сегодняшнее решение Тарифного совета о ценах на природный газ.

Как сообщает Report, по словам гендиректора, из 2,4 миллионов зарегистрированных абонентов "Азеригаза" около 1,3 миллионов будут использовать природный газ в рамках лимита в 1 200 кубометров, то есть получать каждый кубометр газа по 10 гяпиков.

"Со следующей недели начнется считывание показаний смарт-счетчиков, а с июля абоненты, пользующиеся смарт-счетчиками, будут получать газ по новым тарифам. А владельцы механических счетчиков до 10 июля будут пользоваться газом по старым тарифам, пока не будет обновлено программное обеспечение.

"Азеригаз" является дистрибьютором природного газа. Производственное объединение закупает газ у ОАО “Азерконтракт” оптом и осуществляет его розничное распределение. Здесь разница в оптовой цене. Если раньше газ закупался по 75 манатов за каждые 100 кубометров, в дальнейшем эта сумма составит 110 манатов, то есть с разницей в 35 манатов", - сказал Р.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz": Gələn həftə smartkart tipli sayğacların oxunmasına başlanılacaq

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