"Азеригаз": Со следующей недели начнется считывание показаний смарт-счетчиков

Генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев прокомментировал сегодняшнее решение Тарифного совета о ценах на природный газ.

Генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев прокомментировал сегодняшнее решение Тарифного совета о ценах на природный газ.

Как сообщает Report, по словам гендиректора, из 2,4 миллионов зарегистрированных абонентов "Азеригаза" около 1,3 миллионов будут использовать природный газ в рамках лимита в 1 200 кубометров, то есть получать каждый кубометр газа по 10 гяпиков.

"Со следующей недели начнется считывание показаний смарт-счетчиков, а с июля абоненты, пользующиеся смарт-счетчиками, будут получать газ по новым тарифам. А владельцы механических счетчиков до 10 июля будут пользоваться газом по старым тарифам, пока не будет обновлено программное обеспечение.

"Азеригаз" является дистрибьютором природного газа. Производственное объединение закупает газ у ОАО “Азерконтракт” оптом и осуществляет его розничное распределение. Здесь разница в оптовой цене. Если раньше газ закупался по 75 манатов за каждые 100 кубометров, в дальнейшем эта сумма составит 110 манатов, то есть с разницей в 35 манатов", - сказал Р.Алиев.