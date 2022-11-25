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"Азеригаз": Случаи стороннего вмешательства в работу газовых счетчиков сократились вдвое

"Азеригаз": Случаи стороннего вмешательства в работу газовых счетчиков сократились вдвое За последние два года в Азербайджане случаи стороннего вмешательства в работу газовых счетчиков сократились вдвое.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 12:42
Азеригаз: Случаи стороннего вмешательства в работу газовых счетчиков сократились вдвое

За последние два года в Азербайджане случаи стороннего вмешательства в работу газовых счетчиков сократились вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела применения, управления и контроля счетчиков ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Махъяддинов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, в 2022 году количество газовых счетчиков с истекшим сроком годности составляло около 650 тыс., 250 тыс. из них были заменены на новые и представлены на госпроверку: "Эти работы продолжаются. В 13 тыс. замененных в 2020 году счетчиков было обнаружено стороннее вмешательство. В 2021 году эта цифра составила 20 800, в 2022 году - 8 900".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Qaz sayğaclarına kənar müdaxilə halları iki dəfə azalıb”

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