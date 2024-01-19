"Азеригаз": Сгоревший мебельный цех не был газифицирован

Мебельный цех в Бинагадинском районе Баку, где 15 января произошел взрыв, не был газифицирован.

Мебельный цех в Бинагадинском районе Баку, где 15 января произошел взрыв, не был газифицирован.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев сказал журналистам, комментируя заявления о том, что причиной взрыва могла быть утечка бытового газа.

"Мы неоднократно заявляли, что газифицирован был лишь офис мебельного цеха, а не само предприятие. В офисе же пожара не было. Ни одна государственная структура по сей день не делала даже предварительных заключений о том, что причиной взрыва могла быть утечка газа", - сказал он.

По его словам, сотрудники "Азеригаз" вместе с представителями независимой организации "Təmiz Qaz" (Чистый газ), МЧС и Генпрокуратуры изучали место происшествия на протяжении нескольких дней.