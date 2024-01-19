О нас

"Азеригаз": Сгоревший мебельный цех не был газифицирован

"Азеригаз": Сгоревший мебельный цех не был газифицирован Мебельный цех в Бинагадинском районе Баку, где 15 января произошел взрыв, не был газифицирован.
Энергетика
19 января 2024 г. 14:05
Азеригаз: Сгоревший мебельный цех не был газифицирован

Мебельный цех в Бинагадинском районе Баку, где 15 января произошел взрыв, не был газифицирован.

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев сказал журналистам, комментируя заявления о том, что причиной взрыва могла быть утечка бытового газа.

"Мы неоднократно заявляли, что газифицирован был лишь офис мебельного цеха, а не само предприятие. В офисе же пожара не было. Ни одна государственная структура по сей день не делала даже предварительных заключений о том, что причиной взрыва могла быть утечка газа", - сказал он.

По его словам, сотрудники "Азеригаз" вместе с представителями независимой организации "Təmiz Qaz" (Чистый газ), МЧС и Генпрокуратуры изучали место происшествия на протяжении нескольких дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bakıda partlayış baş vermiş mebel sexində qazlaşdırma aparılmayıb”

Самое читаемое

Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Названо время зимних каникул в школах Азербайджана
Названо время зимних каникул в школах Азербайджана
15 января 2024 г. 13:02
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
13 января 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi