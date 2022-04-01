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"Азеригаз": Сейчас Ханкенди снабжается природным газом

"Азеригаз": Сейчас Ханкенди снабжается природным газом Город Ханкенди и другие освобожденные территории являются суверенной территорией Азербайджана и всегда были азербайджанскими землями. Работы по созданию газовой или иной инфраструктуры на этих территориях могут проводиться только азербайджанским государст
Энергетика
1 апреля 2022 г. 12:40
Азеригаз: Сейчас Ханкенди снабжается природным газом

Город Ханкенди и другие освобожденные территории являются суверенной территорией Азербайджана и всегда были азербайджанскими землями. Работы по созданию газовой или иной инфраструктуры на этих территориях могут проводиться только азербайджанским государством.

Как сообщает Report, об этом в ходе мероприятия для представителей СМИ и НПО заявил начальник отдела новой газификации и развития Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Джафаров.

По его словам, Карабахская экономическая зона, включая город Ханкенди, была газифицирована азербайджанским государством в 1980-х годах: "Там была создана газовая инфраструктура. Во время последующей армянской оккупации большинство коммуникаций было разрушено и разграблено армянами".

Т.Джафаров сообщил, что Производственным объединением "Азеригаз" были проведены ремонтные работы на газопроводе в Ханкенди: "В настоящее время Ханкенди снабжается природным газом. Планируется, что на последующих этапах газовая инфраструктура этих районов будет полностью заменена и приведена в соответствие с современными требованиями. Преимуществами инфраструктуры, которая будет построена в этих районах, смогут пользоваться граждане Азербайджана".

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Версия на английском языке Azerigaz: Azerbaijan’s Khankandi supplied with natural gas
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Hazırda Xankəndi şəhəri təbii qazla təmin olunur”

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