«Азеригаз»: Считывание показателей счетчиков может продлиться до 10 января

Отчет по лимитному показателю механико-электронных счетчиков газа ежегодно составляется в первой декаде января.

Отчет по лимитному показателю механико-электронных счетчиков газа ежегодно составляется в первой декаде января.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечено, что физическое считывание данных этих газовых счетчиков может продлиться до 10 января, так как первые 4 дня января попадают на праздничные дни: "День считывания данных счетчиков является отчетным днем для абонента, и с этого дня, он начинает пользоваться льготным лимитом на новый год. В итоге ежегодное считывание будет полностью охватывать 365 дней".

В сообщении говорится, что если абонент хочет, чтобы показания используемого им механического электронного газового счетчика были зафиксированы как можно скорее, то, начиная с ночи с 31 декабря на 1 января, он может снять четкое фото данных счетчика и отправить на Whatsapp номера (+99477) 3 104 104, при условии, что на фотографии будет отражена дата съемки».