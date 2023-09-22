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"Азеригаз": Сборы от продажи природного газа населению составили 30 млн манатов

"Азеригаз": Сборы от продажи природного газа населению составили 30 млн манатов В январе-августе текущего года "Азеригаз" продал потребителям 4,9 млрд кубометров природного газа. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника сервисного отдела производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компа
Энергетика
22 сентября 2023 г. 12:25
Азеригаз: Сборы от продажи природного газа населению составили 30 млн манатов

В январе-августе текущего года "Азеригаз" продал потребителям 4,9 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника сервисного отдела Производственного Объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вугар Самедов.

По его словам, за 8 месяцев текущего года компания "Азеригаз" продала абонентам из категории население 2,6 млрд кубометров природного газа.

Самедов отметил, что за этот период сборы Производственного Объединения за реализованный населению природный газ составили более 30 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Əhali abonentlərinə satılan təbii qazın dəyərinin 108,9 %-i toplanıb"

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