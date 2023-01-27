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Азеригаз: Самые масштабные ремонтные работы в газовом хозяйстве в этом году ведутся в Хазарском районе

Азеригаз: Самые масштабные ремонтные работы в газовом хозяйстве в этом году ведутся в Хазарском районе "В этом году наиболее масштабные ремонтные работы, связанные с газовым хозяйством, проводятся на территории Хазарского района Баку".
Энергетика
27 января 2023 г. 13:22
Азеригаз: Самые масштабные ремонтные работы в газовом хозяйстве в этом году ведутся в Хазарском районе

В этом году наиболее масштабные ремонтные работы, связанные с газовым хозяйством, проводятся на территории Хазарского района Баку.

Как сообщает Report, об этом сегодня на акции ”Открытые двери" заявил начальник Бакинского регионального департамента эксплуатации газа производственного объединения ”Азеригаз“ Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Рауф Ахмедов.

По его словам, работы в этом районе по 4 направлениям уже завершены: “С начала января во всех районах города Баку стартовали ремонтные работы. Наиболее масштабные работы ведутся в Хазарском районе. В настоящее время в Хазарском районе дополнительно ведутся работы по строительству и вводу в эксплуатацию новых линий”.

Руководитель пресс-службы ведомства Эльданиз Велиев заявил, что "Азеригаз" не взимает плату за какие-либо услуги, кроме как продажи голубого топлива абонентам:

"Каждая из услуг, будь то счетчики или другие услуги, предоставляется бесплатно. Теперь на новых счетчиках J4и J6, предназначенных для категории населения будет указано, что они бесплатны”.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bu il qaz təsərrüfatı ilə bağlı ən geniş təmir işləri Xəzər rayonunda gedir”

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