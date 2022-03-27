"Азеригаз": С завтрашнего дня в Ханкенди будет подаваться газ

28 марта возобновится подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты, в первую очередь будут проведены тестовые работы.

28 марта возобновится подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты, в первую очередь будут проведены тестовые работы.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

"В связи с этим потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности", - говорится в сообщении.

В "Азеригаз" сообщили, что после завершения тестовых проверок 29 марта подача природного газа на территории Карабахского экономического района будет полностью восстановлена.

"В последние дни неисправность газораспределительных линий, которые многие годы эксплуатировались без технического обслуживания на территории, относящейся к Карабахскому экономическому району, привела к проблемам в газоснабжении. Несмотря на выпадение сверх нормы снега, сотрудники ПО "Азеригаз" принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднопроходимой местности", - говорится в сообщении.