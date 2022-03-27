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"Азеригаз": С завтрашнего дня в Ханкенди будет подаваться газ

"Азеригаз": С завтрашнего дня в Ханкенди будет подаваться газ 28 марта возобновится подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты, в первую очередь будут проведены тестовые работы.
Энергетика
27 марта 2022 г. 10:23
Азеригаз: С завтрашнего дня в Ханкенди будет подаваться газ

28 марта возобновится подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты, в первую очередь будут проведены тестовые работы.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

"В связи с этим потребителям рекомендуется быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности", - говорится в сообщении.

В "Азеригаз" сообщили, что после завершения тестовых проверок 29 марта подача природного газа на территории Карабахского экономического района будет полностью восстановлена.

"В последние дни неисправность газораспределительных линий, которые многие годы эксплуатировались без технического обслуживания на территории, относящейся к Карабахскому экономическому району, привела к проблемам в газоснабжении. Несмотря на выпадение сверх нормы снега, сотрудники ПО "Азеригаз" принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднопроходимой местности", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerigas: Gas supplies to Khankandi to be restored
Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz": "Sabahdan Xankəndiyə qaz veriləcək"

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