"Азеригаз" с начала года принял более 11 тыс. обращений

В январе-ноябре 2023 года в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило в общей сложности 11 074 обращения от различных инстанций и непосредственно от граждан.

В январе-ноябре 2023 года в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило в общей сложности 11 074 обращения от различных инстанций и непосредственно от граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по расследованию жалоб Ибрагим Кербалаев в ходе акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, 4 887 из этих заявлений поступило через программу электронного документооборота OpenText.

Кербалаев сообщил, что еще 6 187 заявлений поступило в электронном виде.

Он отметил, что поступившие обращения в основном касались расследования возникшей задолженности за природный газ, газификации частных домов, сел и поселков, замены газопровода и счетчика а также других вопросов.