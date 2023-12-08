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"Азеригаз" с начала года принял более 11 тыс. обращений

"Азеригаз" с начала года принял более 11 тыс. обращений В январе-ноябре 2023 года в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило в общей сложности 11 074 обращения от различных инстанций и непосредственно от граждан.
Энергетика
8 декабря 2023 г. 12:13
Азеригаз с начала года принял более 11 тыс. обращений

В январе-ноябре 2023 года в производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило в общей сложности 11 074 обращения от различных инстанций и непосредственно от граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по расследованию жалоб Ибрагим Кербалаев в ходе акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, 4 887 из этих заявлений поступило через программу электронного документооборота OpenText.

Кербалаев сообщил, что еще 6 187 заявлений поступило в электронном виде.

Он отметил, что поступившие обращения в основном касались расследования возникшей задолженности за природный газ, газификации частных домов, сел и поселков, замены газопровода и счетчика а также других вопросов.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Kərbalayev: “Bu il “Azəriqaz”a 11 mindən çox müraciət daxil olub”

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