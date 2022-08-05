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"Азеригаз": Российско-украинский конфликт тормозит процесс газификации

"Азеригаз": Российско-украинский конфликт тормозит процесс газификации Из-за российско-украинского конфликта производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) испытывает трудности с поставками труб.
Энергетика
5 августа 2022 г. 14:11
Азеригаз: Российско-украинский конфликт тормозит процесс газификации

Из-за российско-украинского конфликта производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) испытывает трудности с поставками труб.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела ПО "Азеригаз" Ильхам Мехбалыев.

По его словам, это серьезно сказывается на строительных работах.

"В 2022 году планируется построить распределительную газовую сеть в 116 поселках и новых жилых массивах, охватывающих 44 города и района республики, а также 3 района города Баку. В настоящее время работы в соответствии с этой программой ведутся в 106 селах и массивах. Из них 4 поселка и массива обеспечены природным газом, 38 поселков и 35 жилых массивов в настоящее время газифицируются. В семи населенных пунктах и 22 жилых массивах работы завершены, идет процесс подготовки технической документации. Газификация десяти объектов может быть перенесена на следующий год. Это связано со сбоями поставок труб из-за конфликта между Россией и Украиной, что приводит к задержке строительных работ", - добавил Мехбалыев.

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Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz": "Rusiya-Ukrayna münaqişəsi qazlaşdırma prosesini gecikdirir"

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