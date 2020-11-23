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"Азеригаз" решает вопрос с газоснабжением квартир участников боевых действий 

"Азеригаз" решает вопрос с газоснабжением квартир участников боевых действий  Руководство ПО приняло решение о регистрации всех задолженностей солдат и офицеров, раненых и ставших шехидами в войне
Энергетика
23 ноября 2020 г. 17:31
Азеригаз решает вопрос с газоснабжением квартир участников боевых действий 

В последнее время в социальных сетях и на некоторых интернет-сайтах распространяется информация о проблемах с газом в домах солдат и офицеров, участвовавших в войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"Вся эта информация находится в центре внимания, и в случаях, нашедших подтверждение, принимаются соответствующие меры.

Определенные трудности, связанные с прокладкой газовых линий, установкой счетчиков, решаются в рамках возможностей ПО "Азеригаз". Также имеются запросы на получение льгот в связи с погашением задолженностей за газ. Руководство ПО приняло решение о регистрации всех задолженностей солдат и офицеров, раненых и ставших шехидами в войне. Просим их и членов семей направить свои обращения на адрес электронной почты ([email protected][email protected]), в которых следует указать соответствующее городское и районное отделение Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, в котором находятся на учете раненые и ставшие шехидами солдаты и офицеры, копию военного билета и удостоверения личности (для раненых), а также копию договора об использовании природного газа", - говорится в заявлении.

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