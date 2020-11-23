"Азеригаз" решает вопрос с газоснабжением квартир участников боевых действий 

В последнее время в социальных сетях и на некоторых интернет-сайтах распространяется информация о проблемах с газом в домах солдат и офицеров, участвовавших в войне.
Об этом сообщает Report со ссылкой ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
"Вся эта информация находится в центре внимания, и в случаях, нашедших подтверждение, принимаются соответствующие меры.
Определенные трудности, связанные с прокладкой газовых линий, установкой счетчиков, решаются в рамках возможностей ПО "Азеригаз". Также имеются запросы на получение льгот в связи с погашением задолженностей за газ. Руководство ПО приняло решение о регистрации всех задолженностей солдат и офицеров, раненых и ставших шехидами в войне. Просим их и членов семей направить свои обращения на адрес электронной почты ([email protected] və