​"Азеригаз": Работы по газификации проводятся поэтапно и абсолютно прозрачно

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "В последние дни в ряде СМИ распространяется не отражающая действительность информация об уровне газификации в стране".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

В ПО "Азеригаз" отметили, что уровень газификации сектора "население" рассчитывается соотношением числа обеспеченных газом абонентов к количеству имеющихся частных домов и квартир: "Ранее данный показатель определялся на основе статистических данных местных органов исполнительной власти о количестве частных домов и квартир за 2007 год. Согласно проведенным расчетам, в 2008 году уровень газификации в стране составлял примерно 80%, к концу 2013 года - 89,8% (в регионах - 83,4%)".

"В 2015 году газифицировано 430 населенных пунктов, за прошедший период текущего года - 77 населенных пунктов. Часть из них была газифицирована еще в советский период, однако по известным причинам в 1990-е годы подача газа была приостановлена. Система газопроводов в этих пунктах была полностью реконструирована, подача газа возобновлена", - говорится в заявлении.

В "Азеригаз" заявили, что в настоящее время ведутся работы по газификации 193 населенных пунктов в различных регионах страны. Отмечается, что по итогам реализации программы завершена газификация 5 городов (Сумгайыт, Мингячевир, Гянджа, Нафталан, Ширван) и 6 районов (Абшеронский, Билясуварский, Гаджигабульский, Физулинский, Балакянский, Газахский): "Не обеспечены газом квартиры в массивах, построенных после завершения работ по газификации. Проведены значительные работы в направлении газификации вновь построенных частей населенных пунктов. К примеру, в Баку и на Апшероне газифицировано 43 жилых массива. Работы ведутся поэтапно в соответствии с поэтапным финансированием".

Газоснабжение многоэтажных домов осуществляется на основе заказа ЖСК строительными организациями, имеющими специальные разрешения (лицензии).

"В заключении мы еще раз заявляем, что Объединение проводит работы по газификации поэтапно и абсолютно прозрачно в соответствии с государственными программами", - сообщили в "Азеригаз".