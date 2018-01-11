"Азеригаз" прояснил ситуацию с расчетом тарифов - ВИДЕО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В декабре прошлого года Производственное объединение "Азеригаз" сообщило о том, что лимит в 1700 кубометров для 2017 года обнулится в конце декабря, а с января будет рассчитываться новый лимит для этого года. Однако некоторые использующие счетчики Smart İTRON абоненты заявили, что при оплате тарифа в январе он рассчитывался по 20 гяпиков, а абоненты, использующие механические счетчики, отмечают, что потребление газа за декабрь прошлого года зафиксировано в январе этого года.

Руководитель отдела по связям с общественностью "Азеригаза" Ибрагим Кербалаев в беседе с Report внес ясность в эти вопросы.

Он отметил, что вышеуказанное произошло с использующими газовые счетчики Smart İTRON абонентами, которые загрузили деньги на карту в декабре прошлого года, а вводили карту в счетчик в первые дни 2018 года: "Сообщалось, что для абонентов Smart İTRON с первого платежа после 1 января 2018 года газ будет подаваться по новому лимиту".

Что касается механических газовых счетчиков, представитель "Азеригаза" отметил, что показания счетчиков снимаются с декабря 2017 года: "Лимит выдается на год. Поэтому из-за праздничных дней этот процесс был завершен в первую неделю января".

Он подчеркнул, что в случае возникновения каких-либо разногласий, абонентам следует обращаться в газовую службу по месту жительства или региональное управление газовой эксплуатации.