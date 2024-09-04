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"Азеригаз" проводит капремонт газопроводов в Сабунчинском районе Баку

"Азеригаз" проводит капремонт газопроводов в Сабунчинском районе Баку Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проводит капитальный ремонт газопроводов в Сабунчинском районе Баку.
Энергетика
4 сентября 2024 г. 16:52
Азеригаз проводит капремонт газопроводов в Сабунчинском районе Баку

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проводит капитальный ремонт газопроводов в Сабунчинском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

Реализация 29 проектов, разработанных проектным конструкторским бюро объединения, была поручена ремонтно-строительному управлению ведомства.

С августа начата реконструкция газопровода общей протяженностью 22 465 метров, из которых уже завершены работы на участке длиной более 10 000 метров.

Работы по 10 из 29 представленных проектов уже завершены, по 17 проектам работы продолжаются, а по 2 объектам работы начнутся в ближайшее время.

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