"Азеригаз" провел ремонтно-строительные работы в 2020 году

За январь-ноябрь 2020 года было проложено 1 361 км новых газопроводов

За январь-ноябрь 2020 года было проложено новых газопроводов протяженностью 1 361 км.

Об этом сообщил Report генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, отремонтировано газопроводов протяженностью 554 км: “Кроме того, ремонт 321 км газопроводов осуществлен за счет средств региональных управлений по эксплуатации газа. Сегодня более 8 тыс. работников ПО "Азеригаз” обслуживают газораспределительные сети различных диаметров протяженностью 69,2 тыс. км по всей стране и более 2 млн 370 тыс. абонентов".

Р. Алиев отметил, что это требует как большого труда, так и серьезной ответственности: “Ближе к концу года наш труд был оценен. На международной презентации Caspian Business Award 2020 ПО ”Азеригаз“ было удостоено награды ”Поставщик газа года“.