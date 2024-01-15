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"Азеригаз" проведет встречу с предпринимателями в Шабране

"Азеригаз" проведет встречу с предпринимателями в Шабране Очередная встреча представителей Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с предпринимателями пройдет в Шабранском районе.
Энергетика
15 января 2024 г. 11:30
Азеригаз проведет встречу с предпринимателями в Шабране

Очередная встреча представителей Производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с предпринимателями пройдет в Шабранском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Azəriqaz, встреча будет организована в рамках акции "Открытый микрофон" с участием представителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерства экономики.

Акция пройдет в Центре Гейдара Алиева. "Мобильная приемная" будет открыта для предпринимателей 17 января с 11:00 до 12:00.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azəriqaz”ın sahibkarlarla növbəti görüşü Şabranda keçiriləcək

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