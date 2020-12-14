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”Азеригаз" прокомментировал прекращение газоснабжения Говсаны

”Азеригаз" прокомментировал прекращение газоснабжения Говсаны В ходе строительных работ, проводимых Государственным агентством жилищного строительства на территории села Говсаны поселка Говсаны Сураханского района Баку, был поврежден газопровод.
Энергетика
14 декабря 2020 г. 16:38
”Азеригаз прокомментировал прекращение газоснабжения Говсаны

В ходе строительных работ, проводимых Государственным агентством жилищного строительства на территории села Говсаны поселка Говсаны Сураханского района Баку, был поврежден газопровод.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В результате без газа остались 3 500 абонентов, проживающих поблизости. На данной территории за последний месяц наблюдается уже третий подобный случай.

Несмотря на неоднократные предупреждения ПО "Азеригаз", вновь допущена халатность. По словам начальника службы технической эксплуатации Сураханского района Бакинского регионального департамента газовой эксплуатации Самира Аббасова, несмотря на то, что виновник возместил ущерб в результате аварии, граждане недовольны тем, что в холодное время года они остаются без газа в течение нескольких часов. Население также собралось на строительной площадке, чтобы выразить протест, и попросило принять меры во избежание подобных случаев в будущем.

"Азеригаз" просит все строительные организации проявлять осторожность при проведении работ, особенно с учетом того, что многие граждане остаются дома из-за угрозы распространения пандемии COVID-19. Повреждение любого газопровода приводит к тому, что значительное количество абонентов остаются без газа. Это вызывает обоснованное недовольство, так как устранение проблем занимает не менее 4-5 часов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azəriqaz” Hövsanda qaz təchizatının dayanmasına aydınlıq gətirib

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