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"Азеригаз": Продолжаются работы по внедрению "умных" счетчиков

"Азеригаз": Продолжаются работы по внедрению "умных" счетчиков Главная цель в переходе на счетчики с постоплатой – внедрение смарт счетчиков.
Энергетика
4 марта 2022 г. 17:12
Азеригаз: Продолжаются работы по внедрению умных счетчиков

Главная цель в переходе на счетчики с постоплатой – внедрение смарт счетчиков.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльданиз Велиев на встрече с представителями СМИ.

По его словам, SOCAR работает над специальной программой, посредством которой абоненты будут снимать показания со своих счетчиков и отправлять их в информационный центр "Азеригаз": "Кроме того, через эту программу также можно будет совершать онлайн-платежи. На счетчике будет установлен прозрачный ящик, что исключит вмешательство как работников, так и абонентов. После этого можно будет говорить о внедрении смарт счетчиков".

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