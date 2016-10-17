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    “Азеригаз”: Проблемы с подачей газа устраняются

    Сотрудники ПО “Азеригаз” незамедлительно реагируют на соответствующие обращения

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Вчера в соцсетях распространилась информация о проблемах с подачей газа на отдельных территориях города Баку.

    Как сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы ПО “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Кербалаев, на данный момент предпринимаются незамедлительные меры по устранению данных проблем.

    “Сотрудники ПО “Азеригаз” незамедлительно реагируют на обращения, связанные с проблемами с подачей газа на каких-либо территориях, и решают данный вопрос. Горячая линия организации действует 24 часа в сутки”, - сообщили в ПО.

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