"Азеригаз" призвал граждан не поддаваться на уловки мошенников

Гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев прокомментировал распространившиеся среди общественности сведения о том, что в новом жилом массиве в поселке Бина Хазарского района некто, представившись сотрудником "Азеригаз", за плату меняет счетчики пост-оплаты (

Гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев прокомментировал распространившиеся среди общественности сведения о том, что в новом жилом массиве в поселке Бина Хазарского района некто, представившись сотрудником "Азеригаз", за плату меняет счетчики пост-оплаты (электронно-механические) на счетчики предоплаты (смарт-карт).

Как передает Report, на своей странице в Facebook Руслан Алиев указал, что в ПО нет такого сотрудника.

"Мы исследовали представленную нам фотографию. Выяснилось, что такого сотрудника у нас нет.

Вновь обращаемся к гражданам: Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников. Никогда не платите нашим сотрудникам, ведь работники ПО "Азеригаз" не оказывают платных услуг.

Также просим правоохранительные органы помочь нам в борьбе с такими явлениями. Гражданам же в такой ситуации следует немедленно обращаться в полицию и на горячую линию Главного управления по борьбе с коррупцией", - отметил Руслан Алиев.