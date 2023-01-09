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"Азеригаз": Поступило 7 обращений в связи с отравлением угарным газом

"Азеригаз": Поступило 7 обращений в связи с отравлением угарным газом Несмотря на резкое похолодание, приостановления подачи газа не наблюдается.
Энергетика
9 января 2023 г. 13:52
Азеригаз: Поступило 7 обращений в связи с отравлением угарным газом

Несмотря на резкое похолодание, приостановления подачи газа не наблюдается.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана Эльданиз Велиев.

По его словам, с вечерних часов мобильные группы и сотрудники аварийно-восстановительной службы "Азеригаз" перешли на усиленных режим работы: "В "Азеригаз" поступил 281 звонок в связи со снижением давления газа, 57 звонков были связаны с отсутствием газа. Кроме того, 41 абонент сообщил об утечке газа. Все вопросы были решены в течение нескольких часов".

Э.Велиев также отметил, что в "Азеригаз" поступило 7 обращений в связи с отравлением угарным газом.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Təbii qazın verilişində heç bir dayanma halı müşahidə olunmayıb”

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