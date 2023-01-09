"Азеригаз": Поступило 7 обращений в связи с отравлением угарным газом

Несмотря на резкое похолодание, приостановления подачи газа не наблюдается.

Несмотря на резкое похолодание, приостановления подачи газа не наблюдается.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана Эльданиз Велиев.

По его словам, с вечерних часов мобильные группы и сотрудники аварийно-восстановительной службы "Азеригаз" перешли на усиленных режим работы: "В "Азеригаз" поступил 281 звонок в связи со снижением давления газа, 57 звонков были связаны с отсутствием газа. Кроме того, 41 абонент сообщил об утечке газа. Все вопросы были решены в течение нескольких часов".

Э.Велиев также отметил, что в "Азеригаз" поступило 7 обращений в связи с отравлением угарным газом.