"Азеригаз": При строительстве газопровода в село Талыш было обнаружено более 75 мин

В этом году производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за счет внутренних финансовых ресурсов построило 11,1-километровый подземный полиэтиленовый газопровод к освобожденному селу Тертерского района - Та

В этом году производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за счет внутренних финансовых ресурсов построило 11,1-километровый подземный полиэтиленовый газопровод к освобожденному селу Тертерского района - Талыш.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом газификации и развития "Азеригаз" Теймур Джафаров в ходе акции "Открытые двери".

По словам Джафаров сложность процесса строительства заключалась в необходимости прокладывать газопровод по заминированным участкам: "Во время прокладки трубопровода было обнаружено более 75 мин. В среднем, мины обнаруживались каждые 150 метров участка. "Азеригаз" прибегло к профессиональной помощи Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA)".

По словам Джафарова, для прокладки газопровода и сдачи его в срок "Азеригаз" работал в усиленном режиме.