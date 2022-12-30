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"Азеригаз": При строительстве газопровода в село Талыш было обнаружено более 75 мин

"Азеригаз": При строительстве газопровода в село Талыш было обнаружено более 75 мин В этом году производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за счет внутренних финансовых ресурсов построило 11,1-километровый подземный полиэтиленовый газопровод к освобожденному селу Тертерского района - Та
Энергетика
30 декабря 2022 г. 13:21
Азеригаз: При строительстве газопровода в село Талыш было обнаружено более 75 мин

В этом году производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за счет внутренних финансовых ресурсов построило 11,1-километровый подземный полиэтиленовый газопровод к освобожденному селу Тертерского района - Талыш.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом газификации и развития "Азеригаз" Теймур Джафаров в ходе акции "Открытые двери".

По словам Джафаров сложность процесса строительства заключалась в необходимости прокладывать газопровод по заминированным участкам: "Во время прокладки трубопровода было обнаружено более 75 мин. В среднем, мины обнаруживались каждые 150 метров участка. "Азеригаз" прибегло к профессиональной помощи Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA)".

По словам Джафарова, для прокладки газопровода и сдачи его в срок "Азеригаз" работал в усиленном режиме.

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Версия на английском языке Azerigaz: Over 75 landmines found during construction of gas pipeline to liberated village in Tartar district
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Talış kəndinin qazlaşdırılması zamanı 75-dən çox mina aşkarlanıb”

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