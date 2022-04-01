"Азеригаз" предоставит возможность пополнять баланс смарт-счетчиков онлайн

Пополнить баланс карт смарт-счетчиков GallusPay, принадлежащих "Азеригаз", можно будет с помощью смартфонов с NFC.

Пополнить баланс карт смарт-счетчиков GallusPay, принадлежащих "Азеригаз", можно будет с помощью смартфонов с NFC.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ПО “Азеригаз” SOCAR Эльданиз Велиев во время акции “Открытые двери” с представителями СМИ.

По его словам, первоначально эти платежи будут доступны в терминалах E-Manat: "Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, то в течение 10-15 дней счетчики с предоплатой типа Zenner также можно будет оплачивать онлайн. Удовлетворенность абонентов очень важна для нас".

На вопрос представителя СМИ о последней ситуации с газификацией Ханкенди ответил начальник нового отдела газификации и развития объединения Теймур Джафаров: "Город Ханкенди входит в Карабахский экономический район и является суверенной территорией Азербайджана. В целом, газификация и другие инфраструктурные работы на освобожденных территориях могут проводиться только азербайджанским государством. В настоящее время город Ханкенди обеспечен природным газом".

Начальник отдела подчеркнул, что газовая инфраструктура Карабахской экономической зоны, включая город Ханкенди, была создана в 1980-х годах, но в период последующей оккупации большая часть коммуникаций была разрушена армянами: “ПО "Азеригаз" проведены определенные ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, идущем в город Ханкенди. На следующих этапах газовая инфраструктура на всех этих территориях будет полностью реконструирована в соответствии с современными требованиями. Граждане Азербайджана смогут воспользоваться инфраструктурой, которая будет построена на этих территориях”.