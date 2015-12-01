​"Азеригаз": Подача газа в Нардаран возобновляется

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Население поселка Нардаран имеет задолженность перед производственным объединением "Азеригаз". В прошлом году мы также имели с ними большие проблемы. Сейчас в связи с их обращением мы устанавливаем в поселке новые счетчики. Если ранее Нардаран снабжался газом по одной линии, сейчас - по трем линиям. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ПО Акбер Гаджиев.

"В поселке устанавливаются смарт-счетчики. В них есть функция, по которой с каждой выплаты 30% уходит на оплату старого, 70% - нового долга. Жители в течение 1-2 лет могут погасить старые долги", - отметил А.Гаджиев.

Он отметил, что со вчерашнего дня работники восстанавливают подачу газа в домах: "Заключается договор, после чего абонента подключают к газоснабжению".