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"Азеригаз": По причине резкого похолодания в стране выросло потребление газа

"Азеригаз": По причине резкого похолодания в стране выросло потребление газа По причине резкого похолодания в Азербайджане 18 мая по трубопроводам "Азеригаз" перекачивалось в среднем 13 млн 431 тыс. кубометров газа в сутки.
Энергетика
19 мая 2023 г. 13:45
Азеригаз: По причине резкого похолодания в стране выросло потребление газа

По причине резкого похолодания в Азербайджане 18 мая по трубопроводам "Азеригаз" перекачивалось в среднем 13 млн 431 тыс. кубометров газа в сутки.

Как сообщает Report, об этом об этом сообщил начальник центрального диспетчерского и отдела контроля за режимами ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Расим Ахмедов на проведенном сегодня дне открытых дверей.

По словам Р.Ахмедова, по сравнению с показателем того же дня 2022 года это примерно на 2 млн 249 тыс. кубометров газа больше: "В этот день в прошлом году по трубопроводам "Азеригаз" подано 11 млн 153 тыс. кубометров газа".

Он отметил, что из данного объема 9 млн 249 тыс. кубометров или 69% пришлось на Баку и окрестности, а 4 млн 182 тыс. кубометров или 31 % - регионы".

Р.Ахмедов сказал, что наибольший показатель в течение недели был зарегистрирован 14-15 мая: "15 мая по трубопроводам "Азеригаз" было подано 17 млн 178 тыс. кубометров газа. 11 млн 552 тыс. кубометров газа пришлось на город Баку и Абшеронский полуостров, а 5 млн 626 тыс. кубометров – регионы. По сравнению с показателем того же дня прошлого года это на 5 млн 547 тыс. кубометров больше".

Он отметил, что в зависимости от потребности скорректировано давление газа на газопроводах среднего объема, а технологический режим выдерживался в соответствии со спросом.

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Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz": "Ölkədə hava şəraitinin kəskin soyuması ilə əlaqədar qaz istehlakı artıb"

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