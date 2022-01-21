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"Азеригаз" планирует увеличить число абонентов на 70-80 тысяч в этом году

"Азеригаз" планирует увеличить число абонентов на 70-80 тысяч в этом году Число абонентов производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) ежегодно увеличивается на 70-80 тысяч. Аналогичный рост прогнозируется и в этом году.
Энергетика
21 января 2022 г. 15:01
Азеригаз планирует увеличить число абонентов на 70-80 тысяч в этом году

Число абонентов производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) ежегодно увеличивается на 70-80 тысяч. Аналогичный рост прогнозируется и в этом году.

Об этом Report сообщил начальник нового отдела газификации и развития Теймур Джафаров.

"Рост связан с процессом газификации, проводимой государством. В новых многоэтажных жилых домах также увеличивается количество квартир, обеспеченных природным газом", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в прошлом году в стране было потреблено 7 млрд кубометров газа. Из них 3,9 млрд кубометров пришлось на долю населения, а 3,1 млрд кубометров – другие пользователи.

"По сравнению с 2020 годом потребление газа увеличилось на 819 млн кубометров. Это тоже довольно высокая цифра. В том числе по абонентам категории "население" рост составил 213 млн кубометров. Это связано как с увеличением числа абонентов в последние годы, так и с тем, что население больше сидело дома во время пандемии. А рост по другим пользователям составил 606 млн кубометров. В этом году мы ожидаем роста объемов потребления, то есть будет потреблено примерно 8,2 млрд кубометров газа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” bu il də abunəçilərinin sayını 70-80 min artırmağı planlaşdırır

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