"Азеригаз" перейдет на усиленный режим работы в праздники

Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни с 8 по 12 ноября.

Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни с 8 по 12 ноября.

Как сообщили Report в "Азеригаз", горячая линия 104/185 в праздники будет работать в круглосуточном режиме.

В административном здании Бакинского регионального департамента по продаже газа, в Хазарском и Гарадагском служебных зонах в праздничные дни (8 и 9 ноября) граждане смогут получить услуги с 10:00 до 14:00, в нерабочие дни (10, 11 и 12 ноября) с 10:00 до 17:00, а в центрах "ASAN Kommunal" - начиная с 11 ноября.