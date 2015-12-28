​"Азеригаз" переходит на усиленный режим работы

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 31 декабря по 5 января будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" 185 и 104, а также организовано суточное дежурство ответственных лиц в соответствующих отделах ПО, Бакинском региональном департаменте по эксплуатации газа, Сумгайытском участке по эксплуатации газа и региональных управлениях по эксплуатации газа.

"Объединение проводит необходимые мероприятия по беспрерывному и качественному обеспечению природным газом потребителей в праздничные дни, а также усилению контроля за системой газоснабжения в соответствии с "Правилами безопасности газового хозяйства". "Азеригаз" просит потребителей быть особенно внимательными при эксплуатации газа в праздничные дни, строго соблюдать правила технической безопасности", - сказали в SOCAR.