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"Азеригаз" ответил на очередную провокацию армян

"Азеригаз" ответил на очередную провокацию армян Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к прекращению поставок голубого топлива в районы временного размещения российских миротворцев.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 13:17
Азеригаз ответил на очередную провокацию армян

Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к прекращению поставок голубого топлива в районы временного размещения российских миротворцев.

Об этом Report сообщили в производственном объединении ”Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Было отмечено, что в армянских СМИ в очередной раз распространяется информация провокационного характера: “Согласно распространенной на этот раз дезинформации, азербайджанская сторона якобы приостановила поставки голубого топлива на территории временного размещения российских миротворцев. Несомненно, это служит для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и направить международное общественное мнение в неправильное русло”.

“Азеригаз” заявляет, что Азербайджан не имеет никакого отношения к данному вопросу: "Поставки газа на территории временного размещения российских миротворцев осуществляются Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны".

В ведомстве добавили, что в ближайшие дни на участке газопровода, проходящем по территориям, контролируемым Азербайджаном, будет проведена соответствующая техническая диагностика: “Как известно, в настоящее время в связи с холодными погодными условиями в других горных и предгорных районах Азербайджана также происходят сбои в работе газопроводов. Техническая диагностика проводится для обеспечения устойчивой и безопасной подачи газа”.

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Версия на английском языке Azerigas responds to another Armenian provocation
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” ermənilərin növbəti təxribatına cavab verib

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