​"Азеригаз" обратился в МВД в связи с ложной информацией

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обратилось в МВД в связи с распространенной в последние дни в социальных сетях информации провокационного характера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

В ПО отмечают, что в роликах, голосовых сообщениях и объявлениях на Facebook, Instagram, WhatsApp и Youtube распространяется недостоверная информация о том, что "Азеригаз" возвращает последние платежи, загруженные на смарт-карту.

Таким образом, возле платежных терминалов E-manat, Million в ряде маркетов в ночь на 26 апреля образовались очереди, что серьезно нарушило требования карантинного режима.

"Азеригаз" заявляет, что рекомендуемая в информации неверная операция может привести к серьезным сбоям в смарт-картах абонентов и их блокировке: "Учитывая вышеизложенное, в целях предотвращения распространения информаций провокационного характера просим принять меры для выявления виновных и привлечения их к ответственности".