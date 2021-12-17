"Азеригаз" обратился к жителям ЖСК

Ряд жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) незаконно требует у владельцев квартир оплату в размере 500 манатов за установку газовых счетчиков, реальная стоимость которых составляет 47 манатов.

Ряд жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) незаконно требует у владельцев квартир оплату в размере 500 манатов за установку газовых счетчиков, реальная стоимость которых составляет 47 манатов.

Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе акции "Открытые двери".

Глава объединения отметил, что с июля этого года при газификации многоэтажных домов плата за установку газовых счетчиков не взимается.

По словам Алиева, некоторые руководители ЖСК ведут себя так, будто здание принадлежит лично им: "Но граждане должны знать, что собственниками здания, в котором они живут, а также квартир являются они сами. Они пайщики в этих ЖСК".

Алиев порекомендовал жителям не платить деньги, если они столкнутся с подобной ситуацией.