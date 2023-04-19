"Азеригаз" обратился к абонентам

С 22:00 21-го апреля до 10:00 22-го апреля, а также с 22:00 22-го апреля до 10:00 23-го апреля платежные системы "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) не будут работать в связи с техническими и профилактическими работами на серверах,

С 22:00 21-го апреля до 10:00 22-го апреля, а также с 22:00 22-го апреля до 10:00 23-го апреля платежные системы "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) не будут работать в связи с техническими и профилактическими работами на серверах, используемых отделом Службы аварийных вызовов. Также не будут приниматься звонки на короткие номера 104/185.

Об этом Report сообщили в учреждении.

Абонентам заранее следует пополнить баланс смарт-карт, чтобы не остаться без газа: "Если возникнут проблемы с газоснабжением, граждане могут обратиться в колл-центр по номеру Whatsapp 077 3 104 104 и в онлайн-чат сайта azerigaz.az".