​"Азеригаз" обратился к абонентам

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В течение двухдневного особого кaрантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе сотрудники ПО "Азеригаз", занимающиеся аварийной службой, будут обслуживать абонентов и отвечать на обращения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

По его словам, "Азеригаз" продолжит оказывать коммунальные услуги с ограниченным количеством сотрудников: "Будут выполняться необходимые меры для обеспечения абонентов газом. Сотрудники аварийной службы будут выполнять свои обязанности", - сказал он.

Абоненты смогут обращаться в колл-центры 104 и 185, а также на номер WhatsApp - 077 310 41 04.

Он также призвал абонентов, использующих смарт-счетчики, рассчитать лимиты на два дня: "У нас будет очень мало сотрудников, что может затруднить помощь всем желающим. Поэтому просим абонентов увеличить баланс на карте, который предположительно может закончиться в ближайшие два дня".