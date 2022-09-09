"Азеригаз" обратился к абонентам: Заключайте договоры

Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) обратилось к абонентам.

Производственное объединение “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) обратилось к абонентам.

Как сообщает Report, начальник отдела Службы аварийного вызова "Азеригаз" Халида Шимшек сегодня на акции ”Открытые двери" сообщила, что в прошлом месяце в аварийную службу обратились около 47 тысяч абонентов.

"25% этих обращений касались новых контрактов с абонентами. Люди спрашивают, почему нужно снова заключать договоры, на что наши сотрудники объясняют, что обновляются базы данных, определяются пин-коды. Также у нас нет номеров телефонов большинства абонентов. В случае, если абоненты меняют номера домашних или мобильных телефонов, они должны уведомлять нас об этом. Это отражено в договоре №80. Если договора нет, то подача газа абоненту будет прекращена. Обе стороны должны выполнить свои взаимные обязательства. "Азеригаз" просит абонентов в месячный срок обратиться за заключением данного договора", - отметила Х.Шимшек.