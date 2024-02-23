В "Азеригаз" рассказали о работах на освобожденных территориях Азербайджана

В производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказали о работах по созданию инфраструктуры для обеспечения газификации на освобожденных от оккупации территориях.

В производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказали о работах по созданию инфраструктуры для обеспечения газификации на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев во время акции “Открытые двери” для представителей медиа и НПО заявил, что в течение этого года на освобожденных от оккупации территориях было проложено в общей сложности 11 256 метров газовых линий.

Велиев добавил, что для восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях ПО делает все возможное, чтобы выполнить все работы на самом высоком уровне.