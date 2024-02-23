О нас

В "Азеригаз" рассказали о работах на освобожденных территориях Азербайджана

В "Азеригаз" рассказали о работах на освобожденных территориях Азербайджана В производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказали о работах по созданию инфраструктуры для обеспечения газификации на освобожденных от оккупации территориях.
Энергетика
23 февраля 2024 г. 12:30
В Азеригаз рассказали о работах на освобожденных территориях Азербайджана

В производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказали о работах по созданию инфраструктуры для обеспечения газификации на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев во время акции “Открытые двери” для представителей медиа и НПО заявил, что в течение этого года на освобожденных от оккупации территориях было проложено в общей сложности 11 256 метров газовых линий.

Велиев добавил, что для восстановления инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях ПО делает все возможное, чтобы выполнить все работы на самом высоком уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işləri açıqlayıb

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi