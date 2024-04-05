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"Азеригаз" обнародовал число проверок в квартирах и объектах

"Азеригаз" обнародовал число проверок в квартирах и объектах В январе-марте текущего года ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверки в почти 255 тыс. квартир и объектов в соответствии с требованиями поправок в закон "О газовом хозяйстве".
Энергетика
5 апреля 2024 г. 13:16
Азеригаз обнародовал число проверок в квартирах и объектах

В январе-марте текущего года ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверки в почти 255 тыс. квартир и объектов в соответствии с требованиями поправок в закон "О газовом хозяйстве".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела здоровья, безопасности труда, окружающей среды и контроля качества ПО "Азеригаз" Илькин Бехбудов на сегодняшней акции "День открытых дверей".

По его словам, в 70% квартир обнаружены различные недочеты, в целях безопасности подача газа в них была прекращена.

Бехбудов подчеркнул, что "Азеригаз" планирует завершить проверки к 1 ноября текущего года.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz” mənzil və obyektlərdə apardığı müayinələrin sayını açıqlayıb

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