"Азеригаз" обнародовал число проверок в квартирах и объектах

В январе-марте текущего года ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверки в почти 255 тыс. квартир и объектов в соответствии с требованиями поправок в закон "О газовом хозяйстве".

В январе-марте текущего года ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провело проверки в почти 255 тыс. квартир и объектов в соответствии с требованиями поправок в закон "О газовом хозяйстве".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела здоровья, безопасности труда, окружающей среды и контроля качества ПО "Азеригаз" Илькин Бехбудов на сегодняшней акции "День открытых дверей".

По его словам, в 70% квартир обнаружены различные недочеты, в целях безопасности подача газа в них была прекращена.

Бехбудов подчеркнул, что "Азеригаз" планирует завершить проверки к 1 ноября текущего года.