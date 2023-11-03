"Азеригаз" обнародовал число обращений членов семей шехидов и ветеранов

В январе-сентябре 2023 года 83 участника войны и 6 членов семей шехидов были обеспечены работой в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В январе-сентябре 2023 года 83 участника войны и 6 членов семей шехидов были обеспечены работой в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев.

По его словам, за 9 месяцев 2023 года структурными подразделениями "Азеригаз" были рассмотрены обращения 315 членов семей шехидов и 1 160 участников войны.

Велиев отметил, что за это время ремонтно-строительным управлением "Азеригаз" по городу Баку и Абшеронскому району были полностью удовлетворены обращения 92 членов семей шехидов и 442 ветеранов и участников войны.

Он подчеркнул, что за это время Бакинским региональным управлением по эксплуатации газа были удовлетворены обращения 57 членов семей шехидов и 174 ветеранов и участников войны в связи с газовым хозяйством.