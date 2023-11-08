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"Азеригаз" обеспечивает газоснабжение Лачына

"Азеригаз" обеспечивает газоснабжение Лачына ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обеспечивает газоснабжение города Лачына, на начальном этапе 150 из 600 домов оснащены газовыми счетчиками.
Энергетика
8 ноября 2023 г. 17:13
Азеригаз обеспечивает газоснабжение Лачына

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) обеспечивает газоснабжение города Лачына, на начальном этапе 150 из 600 домов оснащены газовыми счетчиками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

В организованном по этому случаю мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов и заместитель генерального директора по продажам ПО "Азеригаз" Рашад Джавадов, а также жители города.

После выступлений был зажжен символический факел.

"Помимо газификации Лачына, ускоренными темпами продолжаются работы в селе Забух. Здесь на первоначальном этапе будут обеспечены газом 200 домов. Как и в Лачыне, в селе Забух была проведена встреча с жителями, в связи с началом подачи природного газа зажжен факел", - сообщили в "Азеригаз".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: "Laçın şəhərinin təbii qaz təchizatına başlanılıb"

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